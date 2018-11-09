OHAL Komisyonu: 3 bin kişi göreve iade edildi (1) 

ANKARA (DHA) - OHAL Komisyonu\'ndan yapılan açıklamada 42 bin kişinin başvurusunun incelendiği 3 bin kişi göreve iade edildiği ifade edildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu\'na bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 125 bin oldu. Komisyon tarafından verilen karar sayısının 42 bini dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 83 bin oldu. Komisyon tarafından, 09 Kasım tarihi itibariyle verilen karar sayısı 3 bin kabul, 39 bin ret olmak üzere toplam 42 bin kişi oldu. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı bildirildi.