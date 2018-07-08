OHAL KHK'si yayımlandı; Barış Akademisyenleri'ne soruşturma açan rektör ihraç edildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın "İhraçlar olacak" diyerek duyurduğu son OHAL KHK'si bugün (8 Temmuz 2018) sabaha karşı yayımlandı. KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesitesi’nde (DEÜ) “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler hakkında soruşturma başlatan eski rektör Adnan Kasman ile bildiriye imza atan akademisyenler de ihraç edildi.

KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesitesi’nde (DEÜ) “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler hakkında soruşturma başlatan eski rektör Adnan Kasman ihraç edildi. Kasman hakkında başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

Barış bildirisine imza atmışlardı

Son KHK ile 199 akademisyen ile üniversitelerden 52 idari personel ihraç edildi. OHAL’in kaldırılmasından önce 8 Temmuz’da yayımlanan KHK’yle 18 bin 632 kişi ihraç edilirken, bazı gazete ve dernekler de kapatıldı. İhraç edilen 199 akademisyen arasında ise ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı barış bildirine imza atanlar da bulunuyor. Gazete Duvar'ın aktardığına göre; KHK’de, akademisyenlerin bir bölümünün, ‘çalıştıkları kurumların kanaati’ de doğrultusunda ihraç edildiği gerekçesine yer verildi.

İhraç edilen akademisyenlerin bir bölümünün isimleri şöyle:

Dokuz Eylül Üniversitesi: Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis Ulaş ile İktisat Fakültesindeki Prof. Dr. Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Arş Gör. Aydın Arı, Arş. Gör. Serap Sarıtaş, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Emel Yuvayapan, Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. Dilek Karabulut , Edebiyat Fakültesi’ndeki Arş. Gör. Özer Yersüven.

Bolu Abant İzzet Bayusal Üniversitesi: Selime Güzelsarı, Bahadır Aydın

Gaziantep Üniversitesi: Nevra Akdemir

Mersin Üniversitesi: Esra Güzeloğlu Kilim

Ayrıca Mersin, Van, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa’dan Eğitim Sen üyeleri ve Bitlis’ten SES üyeleri de ihraç edildi.