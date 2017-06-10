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Ekonomi

OHAL KHK'sı ile 53 bin sürücüye ceza kesildi

Plaka standartlarının yeniden belirlenmesinin ardından 53 bin 110 sürücüye ceza kesildi

10 Haziran 2017 22:41

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla plaka standartlarının yeniden belirlenmesinin ardından bugüne dek denetimlerde 53 bin 110 sürücüye ceza kesildi.

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 29 Ekim 2016’da çıkarılmış, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23’üncü ve 131’inci maddelerinde değişiklik yapılmıştı.

Değişiklikle standart dışı plaka takanlara 427, başka bir araca tescilli veya sahte plaka takanlara 5 bin 191 lira para cezası verilmesiyle birlikte, plakası standartlara uygun hale getirilinceye kadar aracın trafikten men edilmesi kararlaştırılmıştı.

Ayrıca tescil plakalarını yetkisi olmadığı halde basan veya dağıtanlara da 10 bin 383 lira idari para cezası getirilmişti.

Düzenlemenin ardından yapılan kontrollerde bugüne kadar 53 bin 110 sürücüye ceza kesildi, ‘yasal süre içinde plakaları standartlara uygun hale getirilmeyen’ 6 bin 282 araç otoparka çekildi.

Geçen ay da plakalarda ‘ağır kusur’ düzenlemesi yapılmış, belirlenen yeni standartlara uymayan plakaların muayeneden geçemeyeceği duyurulmuştu.

 

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