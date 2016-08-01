"OHAL kararnamesinde stratejik akıl yok; TSK'nın sistemi felç olur"

Emekli Tuğgeneral Ali Er, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan olağanüstü hâl uygulamasının üçüncü kanun hükmünde kararnamesiyle TSK'nın yapısında olağanüstü değişiklikler yapılmasıyla ilgili olarak, "Bir orduda emir komuta birliği yoksa, orası sadece emir verilmiş bir ünitenin küçük bir gücüne döner. Emir komuta zinciri bütün disiplinlerindeki kuvvetlerin tek hedefe yönelmesidir. Emir komuta sistemi bir insan vücudunun sinir ağıdır. Eğer siz sinir ağına dışarıdan giriş yaparsanız ordu da felç olur" dedi.

Er, "Bu kararın arkasında herhangi bir stratejik aklın olduğunu söyleyebilmek çok güç. Bunlar TSK’nin sahip olduğu potansiyelin kullanılmamasına yönelik bir karar. MSB’de kuvvet komutanlıklarını yönetecek, bunların bütün faaliyetlerine yön verebilecek bir akıl, karargâh yapısı yok. Kuvvet komutanlıklarını doğrudan bakana bağlamak, benim bunların muharebe etkinliklerine şu an ihtiyacım yok demektir. Kuvvet komutanlıkları otursun oturdukları yerde demektir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te "TSK’nin sistemi felç olur" başlığıyla yer alan haber şöyle:

Emekli Tuğgeneral Ali Er, TSK’nin yapısında olağanüstü değişiklikler yapılan kararnamenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emir komuta sistemini felç edeceğini bildirdi. İktidarın ülkenin güvenliğinden çok kendi siyasi güvenliğini düşündüğünü belirten Ali Er, kararnameyi Cumhuriyet’e şöyle değerlendirdi:

Stratejik akıl yok:

Bu kararın arkasında herhangi bir stratejik aklın olduğunu söyleyebilmek çok güç. Bunlar TSK’nin sahip olduğu potansiyelin kullanılmamasına yönelik bir karar. MSB’de kuvvet komutanlıklarını yönetecek, bunların bütün faaliyetlerine yön verebilecek bir akıl, karargâh yapısı yok. Kuvvet komutanlıklarını doğrudan bakana bağlamak, benim bunların muharebe etkinliklerine şu an ihtiyacım yok demektir. Kuvvet komutanlıkları otursun oturdukları yerde demektir.

Böyle yapısal değişiklik olmaz:

İktidar, YAŞ’taki orgeneralleri çıkarmakla TSK içindeki atamalar ve kadrolaşmalarla personel üzerindeki oynamalarla yapısal bir değişiklik yapamaz. Özellikle TSK’nin yapısal bir değişikliği için siyasal kararlar alınıyorsa, kuvvet yapısı komuta yapısı ve stratejk konseplerin ayrı ayrı düşünülmesi lazım. Eğer iktidar olarak ülke savunmasıyla ilgili siyasi kararınız yoksa bunun altında verdiğiniz kararlar sadece ve sadece tek bir işe hizmet eder: İktidarın kendi güvenliğini nasıl sağlayacağı. Bu kararlar ülkenin güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin değildir.

Parlamento denetim dışı:

Yanlış hatırlamıyorsam anayasanın 117. maddesinde şunu söylüyor: Hükümet ülke savunmasıyla ilgili TBMM’ye karşı sorumludur. Şimdi bu güne kadar anayasanın bu maddesine göre almış olduğu milli güvenlik stratejileri çerçevelerindeki adımlar bir anda değiştiriyor. Ve hiçbir parlamenter denetim ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulmadan fiili uygulamalara meşruiyet getirecek kararnameler ile bu yapılıyor. Bizim anayasamız ülke savunması konusunda sorumluluğu hükümete, denetimini de anayasal olarak meclise vermiştir. Bunlara bakarsanız gidişat iyi değil.

O zaman iktidar da kapatılsın:

Eğer TSK lağvedilecekse FETÖ teröristlerini zamanında buraya yerleştiren iktidarı da kapatın, partileri de kapatın. Siyasi aklı da kapatın. Bütün geleceğimiz subay olan öğrenciler sokağa atılıyorlar. Bunun siyasi bir akılla da insani bir vicdanla da izah etmek çok zor. Herkes büyük bir suskunluk içinde asker tu kaka.

FETÖ’cüleri atalım dendiğinde hayır dediniz:

Kurulmak istenen üniversitenin bir benzeri Amerika’da da var. Ben de Amerikalıların üniversitesinden mezunum. Sivil diyorsunuz. Üç bin tane subay atılıyor. Sivilleri mi atayacaksınız bu ülkede? İmam Hatip’ten buraya girildiğinde buraya sızma engellenecek mi? 14 yıldan beri Silahlı Kuvvetler, bu FETÖ terör örgütü, bunların orduda kalması uygun değildir diyordu. Ne oldu? Hayır dendi. Siz onlar dindar insanlar, zarar gelmez dendi. Türkiye bitti.

TSK’yi felç edersiniz:

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın kuvvet komutanlıklarına emir meselesi... Bir orduda emir komuta birliği yoksa, orası sadece emir verilmiş bir ünitenin küçük bir gücüne döner. Emir komuta zinciri bütün disiplinlerindeki kuvvetlerin tek hedefe yönelmesidir. Emir komuta sistemi bir insan vücudunun sinir ağıdır. Eğer siz sinir ağına dışarıdan giriş yaparsanız ordu da felç olur. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve MSB hepsi emir verme yetkisinde. Aynı konuda üç tane emir verildi. Ne olacak?