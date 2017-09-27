OHAL kadını eve kapatıyor: Oturup dua etsinler!

HDP’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne sunduğu "Olağanüstü Hal Dönemi Kadın Hakları" raporuna göre olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması sürecinde kamudan 25 bin 523 kadın ihraç edildi. Raporda, kamudan ihraç edilenlerden 5'te 1'i olan kadınların OHAL şartlarında yeni iş bulamadığı ve ekonomik özgürlüklerini kaybettiklerine dikkat çekilerek bazı dini cemaatlerin “kadınların evde oturup dua ve zikirle meşgul olmaları” söylemlerini kullandığı kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne sunduğu raporda Türkiye’de kadın hakları ihlalleri sıralandı. Raporda, OHAL döneminde 25 bin 523 kadının ihraç edildiği, ihraç edilen kadınların OHAL şartlarında yeni iş bulamadığı ve ekonomik özgürlüklerini kaybettiği vurgulandı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Eşitlik ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon toplantısına sunduğu raporda, OHAL ve KHK’lerin kadınların yaşamını olumsuz yönde etkilediği, OHAL sürecinde kadın düşmanlığı ve muhafazakâr söylemlerin yoğunlaştığı belirtildi.

Raporda, KHK’lerle kamudan ihraç edilenlerin yüzde 23’ünün (25 bin 523) kadın olduğu ifade edildi. Kamuda muhalif kimliğiyle tanınan kişilerin ihraç edildiğine dikkat çekilen raporda, Haziran 2017 tarihi itibarıyla KESK’e bağlı 11 sendikadan ihraç edilen toplam 3 bin 100 çalışanın 600’den fazlasının kadın olduğu ifade edildi. Raporda, yurtdışı bursu iptal edilen öğrencilerin 3’te birinin, üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin ise 5’te birinin kadın olduğu belirtilerek ekonomik özgürlükleri ellerinden alınan kadınların OHAL’in yarattığı baskı ortamında yeni iş bulmalarının da neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekildi.

Dernekler gitti

Raporda, OHAL döneminde 11 kadın derneği ile bir çocuk hakları derneğinin kapatıldığı ifade edildi. Kamudaki ihraçların kadına yönelik şiddete karşı kamu kurumlarının da görevlerinin aksamasına neden olduğu belirtilen raporda, şiddete uğrayan kadınların karakola gittiklerinde yeterli personel olmadığı için saatlerce beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

16 gazeteci, 5 vekil

35 kadın belediye başkanının tutuklandığı belirtilen raporda, 16 kadın gazetecinin tutuklu olduğuna dikkat çekildi. Raporda, darbe girişiminin ardından hükümeti destekleyen çevrelerden cinsiyetçi söylemlerin kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Raporda, bazı dini cemaatlerin “kadınların evde oturup dua ve zikirle meşgul olmaları” söylemlerini kullandığı kaydedildi. Raporda, tutuklu HDP’li 9 milletvekilinin 5’inin kadın milletvekili olduğu ifade edildi. Raporda, tutuklu kadın vekillerin parlamentoda cinsiyet eşitliğini savunan ve kadın hakları için mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Şiddet arttı

Raporda, 2017 yılının ilk 7 ayında 170 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü, 50 kadına tecavüz edildiği, 126 kadının taciz edildiği, 215 kız çocuğunaa cinsel istismarda bulunulduğu, 237 kadına şiddet uygulandığı belirtildi. Raporda, yargının kadına yönelik şiddete ilişkin yeterli bilgi ve duyarlılığa sahip olmadığı kaydedildi.

Cinsiyetçi müfredat

Eğitimin dinselleştirildiği belirtilen raporda, kız çocuklarıyla erkek çocukların pek çok okulda ayrı eğitim almaya başladığı, bu durumun eğitimin laik niteliğine aykırı olduğu ifade edildi. Raporda yeni müfredatta uluslararası çocuk hakları sözleşmelerine ve medeni hukuka aykırı ve ayrımcı ifadelerin yer aldığı dile getirildi.