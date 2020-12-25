OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen veya açığa alınan kişilerin şikâyetlerinin incelenmesi için kurulan OHAL İnceleme Komisyonu'nun süresi bir yıl daha uzatıldı.

Karar, 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevden ihraç edilen, yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilen, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlıyor.

Komisyon, şu ana kadar 126 bin 300 başvurudan 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı, 16 bin 50 başvurunun incelemesi ise sürüyor.