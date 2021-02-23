OHAL ilan edilmişti: Biden ve First Lady Jill Biden fırtınanın vurduğu Teksas’ı ziyaret edecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden’ın cuma günü kış fırtınasının vurduğu ve OHAL ilan edilen Teksas’ı ziyaret edeceklerini açıkladı.

ABD’de Başkan Joe Biden’ın talimatı üzerine ülkeyi etkisi altına alan kış fırtınasından en çok etkilenen Teksas eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. ABD’de binlerce kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınası, Teksas’ta günlük hayatı durma noktasına getirmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden’ın kış fırtınasının vurduğu Teksas’ı cuma günü ziyaret edeceklerini ve Biden’ın ziyareti Teksaslılara desteğini göstermek ve eyaletteki toparlanmaya yönelik ilerlemeyi incelemek için yapacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında Biden’ın Houston ve Teksas halkının gösterdiği mücadeleyi yerel yetkililerle görüşeceğini belirten Psaki, Biden'ın ayrıca aşıların dağıtıldığı sağlık merkezini de ziyaret edeceğini aktardı.

60’a yakın kişi fırtına nedeniyle hayatını kaybetti

Teksas’ı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeni ile milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kalmış, Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu, eyaletteki 254 ilçenin çoğuna hizmet veren su sistemlerinin bozulmaya devam ettiğini açıklamıştı. Ohio'ya kadar bölgeyi etkisi alan soğuk hava dalgası nedeni ile şu ana kadar 58 kişi, karbon monoksit zehirlenmesi, araba kazaları, boğulmalar, ev yangınları ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.