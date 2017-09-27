OHAL ilan edildiğinden beri 47 cezaevi açıldı; 11 tane de yolda!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası artan tutuklamalardan sonra cezaeevlerinde yer kalmadı. OHAL ilan edildiğinden beri 47 cezaevi açıldı; 11 yeni cezaevi daha açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre, 2016 yılında 38 yeni cezaevi açan AKP, 2017 yılı Eylül ayı itibariyle dokuz yeni cezaevi daha açtı. OHAL’de geçen 14 aylık sürede toplamda 49 yeni cezaevi açılırken, Ceza ve Tevfik Evleri Müdürlüğü’nün faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre 2017 yılının sonuna kadar 11 yeni cezaevi daha açılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kapasite her geçen gün artırılıyor

Birgün'den Çağlar Ballıktaş'ın haberine göre; geçen yılın sonunda yapılan açıklama ile “Ceza infaz kurumu ve tutukevi sayısının, işletim maliyetlerinin düşürülmesi, hizmette kalite, çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hızla azaltılması gerekmektedir” diyerek kapasite artışının durdurulmasını isteyen Ceza ve Tevfik Evleri Müdürlüğü’nün taleplerine kulak asılmadı. 2017 yılında açılan yeni cezaevleriyle birlikte toplam kapasite 207 bin 338 kişiye ulaştı.

17 bin 540 kişiye yatacak yeri yok

Son 10 yılda ise toplamda 148 adet yeni ceza infaz kurumu açılarak 129 bin 578 kişilik kapasite artışı sağlandı. Ancak 224 bin 878’e ulaşan tutuklu ve hükümlü sayısı nedeniyle en az 17 bin 540 kişinin yatacak yeri bulunmuyor.

Merkezileşme devam ediyor

Geçen yıllarda cezaevlerinin merkezi büyükşehirler bünyesine taşınma süreci de devam etti. 2017 yılında açılan 9 yeni cezaevinin metropol kentlere açıldığını belirten Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü küçük ilçelerde fizik şartların yetersizliği ile eğitim ve iyileştirme çalışmalarının kısıtlı yapılması veya hiç yapılamaması nedeniyle 2017 yılında 7 ilçe cezaevini kapattı. Son 10 yılda toplamda aynı nedenle kapanan cezaevi sayısı ise 204’e ulaştı.