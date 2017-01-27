OHAL döneminde Türkiye'den AİHM'ye 5.363 başvuru yapıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Guido Raimondi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) dönemindeki uygulamalar nedeniyle mahkemeye 5.363 başvurunun yapıldığını açıkladı.

Raimondi, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulmasının da "çok cesaret verici" bir gelişme olduğunu belirtti.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, AİHM'nin bulunduğu Strasbourg'da gazetecilere bir açıklama yapan Raimondi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan görevden uzaklaştırmalar ya da açılan soruşturmalardaki tutuklamalar nedeniyle Türkiye'den 5.363 başvurunun yapıldığını ifade etti.

Böylece Türkiye'den yapılan başvuruların, 2016 yılı içerisinde AİHM'ye götürülen tüm davalar içindeki içindeki payı da yüzde 10'un üzerine çıktı.

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından OHAL ilan edildi. İki kez uzatılan OHAL, yeni bir uzatma olmazsa 19 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak.

AİHM başkanı, 2016 yılı içerisinde Türkiye'den 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan uygulamalardan bağımsız olarak 2.945 başvurunun daha geldiğini ve toplam sayının da 8.308 olduğunu vurguladı.

Bu sayılara göre, Türkiye'den yapılan AİHM başvuruları 2015'e kıyasla dörde katlanmış oluyor.

Raimondi, başvuru sahiplerine AİHM'ye gelmeden önce iç hukuk yollarını tüketmeleri gerektiğini belirterek, "Öncelikli olarak Türkiye'deki makamların görevlerini yapmalarına olanak tanımak iyi olur" diye konuştu.

OHAL döneminde, 19 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan yaklaşık 100 bin kişi ihraç edilirken, açılan soruşturmalarda 103 bini aşkın şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 150'den fazla basın kuruluşu kapatıldı.