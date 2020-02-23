OHAL döneminde Silvan Belediyesi'nde kayyım sahte belgeyle 26 personeli işten çıkardı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, OHAL döneminde kayyım atanan Silvan Belediyesi’nde 26 personelin KHK’lı gibi gösterilerek işten atıldığının ortaya çıktığını belirterek “Bu hukuksuzluğun ortaya çıkmasına karşın sorumlular yargı önüne çıkarılmadı” dedi.

Özel, belediyeye kayyım olarak atanan Silvan Kaymakamı Adem Çelik tarafından hizmet alınan şirkete 27 Ekim 2017 tarihinde gönderilen resmi yazıda, 26 personelin 667 sayılı KHK kapsamında millî güvenliği, karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliğinin bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığının tebliğ edildiğini ifade etti. İşten çıkarılan 26 personelin itirazı üzerine ilgili resmî yazı hakkında 31 Mart’tan sonra belediye tarafından inceleme yapıldığını kaydeden Özel, “Silvan Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine Diyarbakır Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı incelemeler sonucunda kadrolu, sözleşmeli ya da hizmet alımı yöntemiyle belediyede çalışan 165 personelden sadece 1’i hakkında ‘kamu hizmetlerinden men’ kararı olduğu, diğer 164 personel hakkında arşiv kayıtlarında bir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmiştir” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Özel, söz konusu durumun kayyım belediye başkanları tarafından haksız gerekçelerle işten çıkarılmalar yapıldığı hatta sahte belge ya da sahte gerekçe üretildiği iddialarını güçlendirdiğini ifade etti. Konuyu TBMM gündemine bir soru önergesiyle de taşıdığını belirten Özel, “OHAL rejiminden yararlanılarak hukuk dışına çıkılan örneklerden biri Silvan Belediyesi’nde yaşanmıştır. Hukuksuz olan tek uygulama sadece bu belediyelere millet iradesine aykırı biçimde kayyım atanması olmamıştır. Bu olaya ilişkin sorumlular yargılanmamış, yapılan hukuk dışı muamele nedeniyle işinden edilen vatandaşlarımız işine iade edilmemiştir” değerlendirmesinde bulundu.