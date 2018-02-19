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“Ohal Değil Demokratik Yönetim" paneli

İSTANBUL, (DHA) –  MALTEPE  Belediyesi tarafından  “OHAL Değil Demokratik Yönetim” konulu panel düzenlendi

19 Şubat 2018 12:49

İSTANBUL, (DHA) –  MALTEPE  Belediyesi tarafından  “OHAL Değil Demokratik Yönetim” konulu panel düzenlendi.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki panelde Eski Başbakan Yardımcılarından Abdüllatif Şener, CHP Istanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu konuşmacı olarak yer alırken, panelin moderatörlük görevini ise CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu üstlendi. 

“İNSANLIK TARİHİNİN YÜZDE 99’UNDA HİÇ DEVLET OLMAMIŞTIR”

Panelde demokrasinin anlamına değinen Abdüllatif Şener, şunları söyledi:

“OHAL’in ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Ama demokrasi dediğinizde de, OHAL dediğinizde de, devletin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türk milleti olarak binlerce yıllık devlet ve ulus olarak, hepimiz devlete karşı büyük bir bağlılık ve sevgi gösterisi içerisindeyiz. Devletimiz için her zaman yeri gelir malımızı veririz, yeri gelir canımızı veririz. Ama devlet dediğimiz olguyu sadece soyut bir kavram olarak değerlendirmememiz lazım. İnsanlık tarihinin son yüzde 1’lik döneminde devlet vardır. İnsanlık tarihinin yüzde 99’unda hiç devlet olmamıştır. İnsanlar devletsiz yaşamışlardır, topluluklar halinde ve gruplar halinde ve de köyler-kasabalar halinde. Devleti inşa etmeden önce, insanlık tarihinin yüzde 99’u gelip geçmiştir.”

Şener, insanların bir arada yaşamanın vermiş olduğu zorluklar ve kollektif sıkıntılardan kurtulmak sebebiyle devlet denilen organizasyonu ortaya çıkardıklarını söyledi. Şener, “Ancak devlet ortaya çıktıktan sonra birçok topluluğunun da ‘keşke devletimiz olmasaydı’ dediğini vurgulayan Abdüllatif Şener, “Tarihte de bunun binlerce örneği vardır. İnsanlar tarihte zaman zaman kendi devletlerinden gördüğü zulmü ve baskıyı kimseden görmemiştir” diye konuştu.

 “BU ÜLKEDE GÜVENEBİLECEĞİMİZ VE GÜCÜMÜZÜ ALACAĞIMIZ HALK VAR”

CHP İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da kendisinin  Adana’da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tıklım tıklım bir kalabalık ile birlikte olduğunu ifade ederek, “Ben bugün öğrencisi olmaktan gurur duyduğum adı Türkan Saylan olan bir kültür merkezinde sizlerle birlikteyim. Bu ülkede güvenebileceğimiz ve gücümüzü alacağımız halk var sizler varsınız. İyi ki varsınız ve iyi ki bir aradayız” diye konuştu.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü Dökümü:

Panelden genel ve detay görüntüler

 Abdüllatif Şener’in açıklamaları

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamaları 

 

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