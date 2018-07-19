OHAL bitti, CHP'li Atıcı'nın sakalları gitti

Darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) sakallarını uzatarak proteste eden eski CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL'in dün kaldırılmasının ardından bugün (19 Temmuz 2018) eylemine son vererek sakalları kestirdi.

20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), Meclis'e gelecek yeni 'Terörle Mücadele Yasası'nın tartışmaları eşliğinde bitti.

Gazete DuvaR'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Atıcı, OHAL’in sona ermesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Meclis berberine geldi. Parlamento tarihinin uzun siyasi eylemlerinden birisini gerçekleştirdiği ifade edilen Atıcı, “Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım” dedi.

Atıcı, OHAL’in ardından Meclis’e sunulan yasa teklifini, “OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirilmek isteniyor. 3 ayda bitireceklerini söylediler, 2 yıl sürdü. Şimdi 3 yıllığına uzatmaya çalışıyorlar” eleştirdi.

'OHAL Dede' kitap yazacak

Uzun sakalı nedeniyle 'OHAL baba, OHAL dede' gibi lakaplar takıldığını, Karl Marx’tan Gandalf’a isimlendirmeler yapıldığını anlatan Atıcı bu süreçle ilgili bir kitap yazacağını söyledi.

Atıcı açıklamasının ardından sakalını kestirdi.



