OHAL 6. kez 3 ay süreyle uzatıldı

Olağanüstü halin (OHAL) 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu’nda biraz önce tamamlandı.

AK Parti ve MHP’nin “evet” oyu kullandığı tezkerenin kabulüyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL 6. kez 3 ay süreyle daha uzatılmış oldu.