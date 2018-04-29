15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen ve Çarşamba günü süresi dolacak olağanüstü hâl (OHAL) 4. kez 3 ay daha uzatıldı.

OHAL'in 19 Ekim'e kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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OHAL, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilk olarak 20 Temmuz 2016'da ilan edilmiş, ardından üç kere uzatılmıştı.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile çeşitli insan hakları kuruluşları daha önce OHAL'in uzatılmasını, 'muhalefetin bastırıldığı' gerekçesiyle eleştirmişti.

Hükümet ise OHAL'in Gülen yapılanmasıyla mücadelede bir gereklilik olduğunu vurguluyor.