OHAL 3 ay daha uzatıldı

Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarının değerlendirilmesi üzerine Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MGK'nın tavsiye kararı üzerine Bakanlar Kurulu'nun OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına karar verdiğini duyurdu. OHAL'in, 19 Ekim Perşembe günü saat 01.00'dan geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Böylece 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilk olarak 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, ardından beşinci kez uzatılmış oldu.

Bekir Bozdağ'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Süresi dolmak üzere olan OHAL'in uzatılmaması hususunu değerlendirdi ve OHAL'in 3 ay daha uzatılması hususunu Bakanlar Kurulu'na tavsiye etti.

OHAL devlete4 ilan edilmiştir. Hak ve özgürlüklerin işleyişinde OHAL nedeniyle herhangi bir aksama olmamıştır.

Toplanan Bakanlar Kurulu, FETÖ, PDY, PKK, KCK, DEAŞ ile etkin mücadele için, hızlı karar almak için, OHAL'i gerekli kılan şartların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak maksadıyla alınan tedbirlerin devamını temini için OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını karara bağlamıştır. Karar TBMM Başkanlığı'na gönderilmiştir. "