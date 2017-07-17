OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL'i 3 ay uzatan tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkere AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Bugün (17 Temmuz 2017) MGK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK hükümete OHAL’in bir kez daha uzatılmasını tavsiye etti.

Erdoğan da Başbakan Binali Yıldırım da önerilerinin uzatılması yönünde olacağını açıkladı.

20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL ile ilgili olarak hükümetten yapılan ilk açıklamalarda, sürecin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmiş, hatta 3 aylık sürenin tamamının kullanılmasına gerek kalmayabileceği ifade edilmişti. Ancak OHAL daha sonra 3 kez daha uzatıldı. Temmuz 2016’dan bu yana aralıksız süren OHAL bir kez daha, ekim ayı sonuna kadar uzatıldı.