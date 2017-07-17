OHAL 3 ay daha uzatıldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının tavsiye kararı açıklanmadan OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM'de onaylandı. Mecliste görüşülen ve kabul edilen tezkere ile OHAL 4. kez uzatıldı.

Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Nisan 2017 tarihli ve 1139 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan Olağanüstü Halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasını öngörüyor.

20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL ile ilgili olarak hükümetten yapılan ilk açıklamalarda, sürecin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmiş, hatta 3 aylık sürenin tamamının kullanılmasına gerek kalmayabileceği ifade edilmişti. Ancak OHAL daha sonra 3 kez daha uzatıldı. Temmuz 2016’dan bu yana aralıksız süren OHAL’in bir kez daha, ekim ayı sonuna kadar uzatılması bekleniyor.