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BBC Türkçe

OHAL 3 ay daha uzatıldı

Türkiye'de Olağanüstü Hal uygulamasını üç ay daha uzatan teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Böylece 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL 19 Temmuz'a dek uzatılmış oldu.

18 Nisan 2017 22:37

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını üçüncü kez üç ay daha uzatan teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.

Kabul edilen Başbakanlık Tezkeresi, OHAL'in, 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile 19 Temmuz'a kadar uzatılmasını öngörüyor.

Bu uzatmanın tamamlanmasıyla birlikte, OHAL uygulaması da birinci yılını doldurmuş olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), hükümete OHAL'i uzatma tavsiyesinde bulunmuştu.

MGK'nın toplantısının ardından yayınlanan bildiride, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Böylece TBMM'nin onayıyla, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, üçüncü defa uzatılarak 19 Temmuz 2017'ye kadar sürecek.

MGK'nın tavsiyesinin ardından Bakanlar Kurulu da OHAL'in Meclis gündemine getirilmesine karar vermişti.

Pazartesi günü akşam saatlerinde bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL'in hükümetin elini rahatlatması için yapılan bir uygulama olmadığını belirten Kurtulmuş, "15 Temmuz'da Türkiye uçurumun kenarından kurtarılmıştır. Devletin içerisine sızmış olan terör örgütleriyle mücadele için ne gerekiyorsa o yapılıyor. En kısa süre içerisinde bu örgütün devletin içerisinden ayıklandığı bir sonucu elde etmek zorundayız" demişti.

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