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"OHAL 2019'a kadar kalır"

"İktidar OHAL’le ülkeyi yönetmeyi sevdi"

13 Temmuz 2017 13:29

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasıyla ilgili olarak kullandığı "Çok da uzak olmayan gelecekte kalkması mümkün" ifadesini değerlendirdi. Tezkan, "2019 yılında üç seçim var. Yerel seçim var, milletvekili seçimi var, cumhurbaşkanı seçimi var. Cumhurbaşkanı seçimi referandumun ikinci turu gibi olacak. Bu seçimler bitmeden OHAL’ın kalkması zor" diye yazdı. 

Mehmet Tezkan'ın "Daha az konuşan muhalefet" başlığıyla yayımlanan (13 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Sözü uzatmanın anlamı yok; İç tüzük değişikliğiyle istenen bu..

Muhalefet daha az konuşsun..

Konuşma süresi  üç dakikaya indirilmesi planlanıyor..

Üç dakikada partin adına derdini anlattın, anlattın..

Üç dakikada itirazını sundun, sundun..

O kadar!.

Görüşme bitti..

Meclisi yöneten başkan 15 milletvekiline de söz verecek..

Vekiller oturdukları yerden konuşacaklar..

Süre bir dakika..

Bir dakikada derdini anlattın, anlattın!..

***

Şöyle bir deneme yapsak.. Bir televizyon kanalı dört, beş milletvekiliyle tartışma programı yapsa..

Temel bir takım meseleler masaya yatırılsa..

Her mesele için vekillerinde konuşma süreleri bir dakika olsa..

Bakalım ne olacak?

Vekiller bir dakikada dertlerini anlatabilecekler mi?

Anlatırlarsa mesele yok demektir..

Halkın şahitliğinde denemesini yapalım..

***

Soru şu; iktidar bloğu ( AKP- MHP) neden iç tüzüğü muhalefeti tırpanlayarak değiştirmek istiyor..

Şundan..

Önümüzdeki dönem bir yığın yasanın değişmesi gerekiyor.. Bir yığın yasanın  başkanlık sistemine uydurulması gerekiyor..

Hız yapmak için bulunan yöntemlerden biri de bu..

Söz sürelerini kısıtlamak..

***

Fakat söyle bir tehlike var.. Meclis bu değişiklikle meselelerin konuşulduğu, tartışıldığı yer olmaktan çıkacak..

Şimdi iyi veya kötü, az veya çok bazı meseleler tartışılıyordu.. İtirazlar kamuoyuna mal oluyordu..

Artık sesleri hiç duyulmayacak..

Vekiller sadece el kaldırıp indirecek..

Önümüzdeki yasama döneminin meclisi böyle olacak..

OHAL 2019’a kadar kalır

Cumhurbaşkanı, uzak olmayan gelecekte OHAL’in kaldırılacağını söyledi..

Uzak olmayan gelecek?

Üç ay, altı ay..

Cumhurbaşkanı süre vermedi ama ihtiyaç kalmadığı güne kadar diyerek ucunu açık bıraktı..

Yani.. FETÖ işi bitene kadar..

Yani.. PKK tamamen etkisiz hale getirilene kadar..

Yani.. IŞİD ortadan kaldırılana kadar..

***

OHAL 2019’a kadar kalır demem bundan.. 2019 yılında üç seçim var.. Yerel seçim var, milletvekili seçimi var, cumhurbaşkanı seçimi var..

Cumhurbaşkanı seçimi referandumun ikinci turu gibi olacak..

Bu seçimler bitmeden OHAL’ın kalkması zor..

***

Bir de şu var.. İktidar OHAL’le ülkeyi yönetmeyi sevdi.. Olağanüstü halin ilan gerekçesine uysun uymasın, iktidar istediği değişikliği yapabiliyor..

İstediği konuda KHK çıkartıyor.. Tartışmadan, muhalefetle uğraşmadan, mesai harcamadan dilediği yasayı çıkartıyor, dilediği yasayı değiştiriyor..

Anayasa Mahkemesi yolu da kapalı.. Dikensiz gül bahçesi..

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