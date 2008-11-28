Oğuztan: Güney, Eymür’ü yanımda aradı

Eymür: Tuncay Güney'i tanımam

Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Ümit Oğuztan, ifadesiyle operasyonun başlamasına neden olan Tuncay Güney’in Mehmet Eymür’ü tanıdığını ileri sürdü.Oğuztan Kanal D’de yayınlanan 32. Gün programında eski MİT Kontterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ü tanımadığını beyan eden Tuncay Güney’i yalanladı.Oğuztan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, “Güney, İran Konsolosluğu siyasi işler müsteşarı Muhsin Karger’le tanışıp dostluk kurduğunu ve doğrudan Mehmet Eymür’e bilgi ve fotoğraflar aktardığını bizzat şahsıma anlatmıştır” dedi. Oğuztan, Güney’in yanında Mehmet Eymür’le telefonla görüştüğünü de belirtti.Güney, 28 Şubat sürecinde genel yayın yönetmenliğini Ümit Oğuztan’ın yaptığı “Strateji” isimli dergide haber müdürlüğü yapıyordu.