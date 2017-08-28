Oğuzhan'ı Milli Takım'a Arda aldırmadı iddiası

Mircea Lucescu’nun göreve gelmesiyle A Milli Takım’a geri dönen Arda Turan’ın, aday kadroya müdahale ettiği ve Oğuzhan’ın kadroya gitmesini engellediği iddia edildi.

Aklıma başka şeyler geliyor

Güneş gazetesinin haberine göre, Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup’un A Milli Takım aday kadrosuna çağırılmamasının yankıları sürüyor. Yıldız futbolcu Bursaspor maçı çıkışı yaptığı açıklamada, Lucescu’nun tercihine kendisinin de anlam veremediğini ifade etmişti. Oğuzhan'ın “Aklıma başka şeyler geliyor” sözleri ise gündeme bomba gibi düştü ve akıllar soru şu soruyu getirdi: Rumen teknik adamın “Kampta görüşürüz” demesine rağmen son anda fikrini değiştirmesinin sebebi Arda Turan mı?

Toplantıya katılmamıştı

Daha önce milli takımı bıraktığını açıklayan Arda’nın Slovenya kampındaki basın toplantısına yakın arkadaş grubu katılmıştı. Burak, Selçuk, Caner, Gökhan, Cenk, Olcay, Köybaşı ve Topal’ın dışındaki isimler toplantı odasına gelmemişti.

Takım içerisinde “Fatih Terim’in prensi” olarak görülen Oğuzhan’ın o gün salonda olmamasına darılan Arda’nın bunu unutmadığı ve “Terim’in tarafını tuttu” diye kin güdüp yıldız futbolcu aleyhinde lobi faaliyeti yürüttüğü iddia ediliyor.

Gruplaşmanın kurbanı

Oğuzhan'ın yakın çevresine göre “Başka şeyler”den kasıt; tamamen milli takım içindeki dengeler. Prim krizinde de, Terim-Arda kavgasında da taraf olmayan Oğuzhan bu gruplaşmanın kurbanı oldu. Barcelona’da kadro dışı kalan Arda, G.Saray’da kötü günler geçiren yakın arkadaşı Selçuk için Instagram hesabından destek açıklaması yayınlamıştı. Arda’nın Ay-Yıldızlı formaya geri dönerken lobi gücünü kullandığı ve Lucescu’nun tercihlerine ilişkin telkinlerde bulunduğu konuşuluyor.

"Şanslıyım ki armada Ay-Yıldız var"

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş’ın kaptanı, milli takıma alınmaması hakkında şunları söylemişti: “Benim her hocaya da kararlara da saygım sonsuz… Hocamız beğenmemiş olabilir (!) Yapmam gereken çok daha fazla çalışmak.

Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Orada 'Kampta görüşürüz' konuşması geçti. Listede ismim olmadığını görünce çok üzüldüm. Bu konuşmadan sonra insan ister istemez bunun arkasında farklı şeyler arar, aklıma başka şeyler geliyor. Şanslıyım ki Beşiktaş'ın armasında da ay-yıldız var."

Bunun altından kalkar

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, milli takıma çağrılmayan Oğuzhan’la ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Lucescu çok beğendiğimiz ve herkesin takdir ettiği bir teknik adam. Tasarrufu bu yönde olmuş. Oğuzhan'ın nasıl bir futbolcu olduğunu herkes biliyor. Bunlar futbolda olabilen durumlar. Oğuzhan çok çalışkan bir oyuncu, yeteneği de karakteri de var. Bunun altından kalkar” dedi.

FIFA'ya röportaj vermişti

Oğuzhan'ın A Milli Takım’a alınmaması FIFA’ya röportaj veren yıldız futbolcuyla aday kadrolar açıklanmadan önce yapılan bir röportaj, Lucescu’nun şok kararına rağmen dün FIFA’nın internet sitesine yayınlandı. Yıldız futbolcu, “İlk maçı Ukrayna'ya karşı oynamamız Lucescu için çok değişik olacak. Uzun süre orada teknik adamlık yapmış biri ve yakından tanıyan bir isim. Bu durumun bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Zaten mutlak kazanmamız gereken bir maç. Başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.