Oğuzhan'dan kırmızı kart açıklaması!

\"Küfür etmedim. Maçtan sonra itiraz ettim. O da sarı kart gösterdi\"
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası stat çıkışında kırmızı kartla ilgili konuştu.
Stattan ayrılırken basın mensuplarının sorusuna kısa bir yanıt veren Oğuzhan, \"Küfür etmedim. Maçtan sonra itiraz ettim. O da sarı kart gösterdi\" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
- Oğuzhan\'ın yürürken yaptığı açıklama
- Futbolcuların stattan ayrılmaları
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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA