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Spor

Oğuzhan'dan kırmızı kart açıklaması!

"Küfür etmedim

24 Eylül 2017 02:14

\"Küfür etmedim. Maçtan sonra itiraz ettim. O da sarı kart gösterdi\"

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası stat çıkışında kırmızı kartla ilgili konuştu.
Stattan ayrılırken basın mensuplarının sorusuna kısa bir yanıt veren Oğuzhan, \"Küfür etmedim. Maçtan sonra itiraz ettim. O da sarı kart gösterdi\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
- Oğuzhan\'ın yürürken yaptığı açıklama
- Futbolcuların stattan ayrılmaları
- Detaylar

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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