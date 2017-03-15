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Spor

Oğuzhan'a Sevilla kancası

Beşiktaş sözleşmesi 2018'de bitecek olan oyuncusu için 10 milyon Euro'dan fazla bir bedel istiyor

15 Mart 2017 13:36

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla 'nın Oğuzhan Özyakup'u istediği iddia edildi. İspanyollara göre Oğuzhan Özyakup, "Sihirbaz" olarak tanımlanan Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi'nin yeni keşfi.

AS gazetesi bu konuyla ilgili örnek vererek, kulübün teknik analisti Jesus Olivera'nın 24 yaşındaki milli futbolcuyu defalarca izlettiği ve Olivera'nın da Oğuzhan Özyakup'la ilgili olarak mutlaka transfer edilmesi gereken oyuncu nitelendirmesini içeren A1 raporu verdiğini belirtti.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil AS'a yaptığı açıklamada 2 büyük kulübün Oğuzhan'ı izlemek için Atina'ya geldiğini söyledi. Fakat Ürkmezgil kulüplerin ismini vermedi.

Beşiktaş sözleşmesi 2018'de bitecek olan oyuncusu için 10 milyon Euro'dan fazla bir bedel istiyor.

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