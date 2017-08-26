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Spor

Oğuzhan Özyakup'un Milli Takım'a davet edilmemesi, sosyal medyada gündem oldu

Maçın yayıncı kanalı, karşılaşmanın tanıtımında Oğuzhan Özyakup'u kullanmıştı

26 Ağustos 2017 00:03

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup'un, Mircea Lucescu ve teknik ekibi tarafından tayin edilen A Milli Takım kadrosuna dahil edilmemesi, kısa süre içerisinde Twitter'da gündem oldu.

A Milli Takım'ın 2 Eylül Cumartesi günü 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna Oğuzhan Özyakup davet edilmezken, son dönem Fenerbahçe taraftarı tarafından performansı nedeniyle ıslıklı protestoya maruz kalan Ozan Tufan'ın kadroya alınması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Maçın yayıncı kanalı TV8'in maçın tanıtımında Türkiye Milli Takımı'ndan yıldız olarak öne çıkarıp kullandığı ismin Oğuzhan Özyakup olması da ayrı bir tartışma konusu oldu.

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