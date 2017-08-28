Oğuzhan Özyakup'un A Milli Takım'a çağrılmasının perde arkası

Oğuzhan Özyakup'un 3 gün aranın ardından Milli Takım'a davet edilmesi, spor gündemine damga vurdu. Ukrayna ve Hırvatistan maçı için ilk önce açıklanan aday kadroya çağrılmayan Oğuzhan, ne oldu da kadroya tekrar davet edildi.

Ay yıldızlı ekibe Oğuzhan Özyakup'u davet etmeyen Mircea Lucescu'nun bu kararı gündeme damga vurmuştu. Ukrayna ve Hırvatistan maçları için aday kadroya dahil edilmeyen Oğuzhan Özyakup'ta bu gelişme sonrasında üzgün olduğunu belirtip duygusal ve manidar bir açıklama ile tepki vermişti.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

Lucescu ani bir kararla Oğuzhan'ı aday kadroya davet etti. Beşiktaş kaptanı sürpriz bir gelişme ile bugün aday kadroya davet edildi.

Hemen telefona sarıldı

Ancak Özyakup'un, bu gelişme üzerine yaptığı açıklamalar, uğradığı hayal kırıklığı ve Beşiktaş-Bursaspor maçındaki performansı Lucescu'yu harekete geçirdi.

Oğuzhan'ın açıklamalarını da dikkate alan Lucescu, Milli Takım yöneticilerine gider ve "Ben hata yaptım. Bu konuda yanlış yapan benim. Oğuzhan'dan ileride de Türkiye Milli Takımı yararlanmalı. Ben Oğuzhan ile bu konuyu konuşup çözeceğim" der...

Ve Lucescu telefona sarılır Oğuzhan ile konuşur, hata yaptığını söyler. Bu görüşmede genç oyuncuyu milli takım kampına çağırır... Ve Beşiktaş kaptanı, ay yıldızlı ekibin yolunu tutar.