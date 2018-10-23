Spor
Oğuzhan Özyakup'tan 'sözleşme' açıklaması
Beşiktaş'ta futbolcuların ücretlerinin TL'ye çevrilmesi konusunda Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile sorun yaşandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Öyakup, hakkında çıkan 'sözleşmesinin TL'ye çevrilmesi konusunda sorun yaşandı' iddialarınaa sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
Beşiktaş'ta futbolcuların ücretlerinin TL'ye çevrilmesi konusunda Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile sorun yaşandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Oğuzhan Özyakup, bu iddiaları yalanladı. Özyakup'un açıklaması şu şekilde:
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