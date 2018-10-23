T24 LogoT24 Logo
Spor

Oğuzhan Özyakup'tan 'sözleşme' açıklaması

Beşiktaş'ta futbolcuların ücretlerinin TL'ye çevrilmesi konusunda Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile sorun yaşandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı

23 Ekim 2018 21:08

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Öyakup, hakkında çıkan 'sözleşmesinin TL'ye çevrilmesi konusunda sorun yaşandı' iddialarınaa sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Beşiktaş'ta futbolcuların ücretlerinin TL'ye çevrilmesi konusunda Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile sorun yaşandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Oğuzhan Özyakup, bu iddiaları yalanladı. Özyakup'un açıklaması şu şekilde:

ETİKETLER

Oğuzhan ÖzyakupBeşiktaşTolgay Arslansözleşmeaçıklamayalanladı
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-10-23T21:08:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/oguzhan-ozyakuptan-sozlesme-aciklamasi,730469","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/oguzhan-ozyakuptan-sozlesme-aciklamasi,730469"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24