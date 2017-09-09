Oğuzhan Özyakup'tan 'saha' yorumu: 6 yıldır Türkiye'deyim, en kötü zemindi

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4'üncü haftasında Karabükspor deplasmanından tek golle 3 puanı kaptığı karşılaşmada Ryan Babel'e mükemmel bir asist yapan Oğuzhan Özyakup, saha zeminini "Türkiye'ye geldiğimden beri 6 sene oldu, en kötü zemindi. Karabük'ün oyuncuları bile isyan ediyor" sözleriyle eleştirdi.

Takımının kazandığı penaltıdan 59'uncu dakikada yararlanamayan milli futbolcu, Babel'e yaptığı asisti kendisinin de beğendiğini ifade etti.

Oğuzhan Özyakup, maç sonu şöyle konuştu:

"Penaltıyı kaçırdım ama bunlardan önce zeminle ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri 6 sene oldu, en kötü zemindi. Karabük'ün oyuncuları bile isyan ediyor. Kendi sahalarında iki haftada bir maç yapıyorlar, oynanacak gibi değil. Penaltı vuruşunu yaparken de bunun zorluğunu yaşadım.

Penaltıyı kaçırmamın telafisini Babel'e yaptığım asistle ödedim. Stoperleri bayağı açık oynamaya başlamıştı, Babel'i gördüm, çok iyi dokundum. Babel de topu çok bekledi çünkü topun zeminde sekmesini istemedi. Yüzde 100 konsantrasyon gerektiren bir zemindi.

"Karabük deplasmanı her zaman zor"

Zor bir zeminde, zor bir deplasmanda kazandık. Karabük her zaman zor bir deplasman. Bu maratonun içinde Karabük deplasmanından 3 puan almak çok önemli bir şey.

Milli Takım'dan sonra geldik, tüm oyuncular yorgun. Takımda kalanlar çift idman yaptı. En iyi şekilde bu durumu atlattık ve şimdi Porto maçına bakacağız."