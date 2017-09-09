T24 LogoT24 Logo
Spor

Oğuzhan Özyakup'tan 'saha' yorumu: 6 yıldır Türkiye'deyim, en kötü zemindi

"Karabük'ün oyuncuları bile isyan ediyor"

09 Eylül 2017 22:16

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4'üncü haftasında Karabükspor deplasmanından tek golle 3 puanı kaptığı karşılaşmada Ryan Babel'e mükemmel bir asist yapan Oğuzhan Özyakup, saha zeminini "Türkiye'ye geldiğimden beri 6 sene oldu, en kötü zemindi. Karabük'ün oyuncuları bile isyan ediyor" sözleriyle eleştirdi.

Takımının kazandığı penaltıdan 59'uncu dakikada yararlanamayan milli futbolcu, Babel'e yaptığı asisti kendisinin de beğendiğini ifade etti.

Oğuzhan Özyakup, maç sonu şöyle konuştu:

"Penaltıyı kaçırdım ama bunlardan önce zeminle ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri 6 sene oldu, en kötü zemindi. Karabük'ün oyuncuları bile isyan ediyor. Kendi sahalarında iki haftada bir maç yapıyorlar, oynanacak gibi değil. Penaltı vuruşunu yaparken de bunun zorluğunu yaşadım.

Penaltıyı kaçırmamın telafisini Babel'e yaptığım asistle ödedim. Stoperleri bayağı açık oynamaya başlamıştı, Babel'i gördüm, çok iyi dokundum. Babel de topu çok bekledi çünkü topun zeminde sekmesini istemedi. Yüzde 100 konsantrasyon gerektiren bir zemindi.

"Karabük deplasmanı her zaman zor"

Zor bir zeminde, zor bir deplasmanda kazandık. Karabük her zaman zor bir deplasman. Bu maratonun içinde Karabük deplasmanından 3 puan almak çok önemli bir şey.

Milli Takım'dan sonra geldik, tüm oyuncular yorgun. Takımda kalanlar çift idman yaptı. En iyi şekilde bu durumu atlattık ve şimdi Porto maçına bakacağız."

ETİKETLER

Oğuzhan ÖzyakupRyan BabelBeşiktaşKarabükzemin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24