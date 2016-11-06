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Spor

Oğuzhan Özyakup'tan Aboubakar eleştirisi

"Golden sonra kontrollü oynadık, maç boyun üstün olan takım bizdik"

06 Kasım 2016 03:02

Süper Lig’in 10. hafta maçında namağlup Beşiktaş, sahası Vodafone Arena’da Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Sakatlığını tamamen atlatan ve Beşiktaş 11’ine geri dönen Oğuzhan Özyakup, net şanslardan yararlanamayan Aboubakar ile ilgili olarak "2-0’ı bulduk ama istediğimizi elde edemedik. Aboubakar atsa maç bitecekti" dedi.

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup şunları söyledi:

"Maça istediğimiz gibi çok baskılı başladık. 2-0’ı bulduk ama istediğimizi elde edemedik. Aboubakar atsa maç bitecekti. Sonra oyunu kontrol ettik. Trabzonspor 2-1’e getirdi. Golden sonra kontrollü oynadık. Maç boyun üstün olan takım bizdik. 3 puanla ayrıldık önemli olan buydu. Maçın sonlarına doğru bilek ağrısı yaşadım. Maçta iyi hissettim, iyiye gidiyoruz."

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BeşiktaşOğuzhan ÖzyakupAboubakar

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