Oğuzhan Özyakup'tan Aboubakar eleştirisi

Süper Lig’in 10. hafta maçında namağlup Beşiktaş, sahası Vodafone Arena’da Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Sakatlığını tamamen atlatan ve Beşiktaş 11’ine geri dönen Oğuzhan Özyakup, net şanslardan yararlanamayan Aboubakar ile ilgili olarak "2-0’ı bulduk ama istediğimizi elde edemedik. Aboubakar atsa maç bitecekti" dedi.

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup şunları söyledi:



"Maça istediğimiz gibi çok baskılı başladık. 2-0’ı bulduk ama istediğimizi elde edemedik. Aboubakar atsa maç bitecekti. Sonra oyunu kontrol ettik. Trabzonspor 2-1’e getirdi. Golden sonra kontrollü oynadık. Maç boyun üstün olan takım bizdik. 3 puanla ayrıldık önemli olan buydu. Maçın sonlarına doğru bilek ağrısı yaşadım. Maçta iyi hissettim, iyiye gidiyoruz."