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Spor

Oğuzhan Özyakup'a yeni teklif

İspanyol kulübü Sevilla'nın 14 milyon Euro'luk yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor

10 Ekim 2016 14:34

Sezon başlamadan Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek için büyük mücadele veren ve 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi'nin Beşiktaş'a bu kez 14 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Oğuzhan Özyakup'u mutlaka kadrosunda görmek isteyen Sevilla'lı yetkililerin Beşiktaş ile en kısa zamanda temasa geçeceği iddia edildi.

 

Arsenal de peşinde

 

Sevilla' nın yanı sıra Arsenal'in de eski öğrencisini almak için girişimlerde bulunması bekleniyor. İngiliz kulübünün Beşiktaş'a 10 milyon Euro ile birlikte 1 oyuncu teklif edeceği belirlendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha önce Oğuzhan Özyakup için, "20 milyon Euro'dan aşağı satmayız" ifadesini kullanmıştı.

Yönetimin bu kez tekliflere nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.
 

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