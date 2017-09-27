Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Leipzig'i yenerek 2'de 2'yle yoluna devam ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların 10 numarası ve kaptanı Oğuzhan Özyakup, "Takım olarak inandığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok" diye konuştu.

Geçen sene gruptaki son maçta Dinamo Kiev karşısında yaşadıkları talihsiz maçı da hatırlatan milli futbolcu, grubun zor olduğunu ancak gruptan çıkmak için 'inançlarının' yeteceğini söyledi.

Oğuzhan Özyakup, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

"Çok zor bir gruptayız. Porto’yu yendik Porto’da, onlar Monaco’yu yendi 3-0. Her şey olabilir. Biz bu maça odaklanmıştık. Leipzig çok güçlü, inanılmaz hızlı oyuncuları var.

İlk 20 dakika baskılı oynamak istedik ve taraftarlarımızın da desteğiyle iyi başardık. Basit hatalar yaptılar, önde basıp golü bulduk. Leipzig’in yaptığı şey kontraya çıkmak. 1-0’dan sonra da biz onu yaptık, çok iyi bekledik. İkinci golü de böyle bulduk.

"Derbideki 11'le maça çıktık"

Leipzig’in hafta sonu oynadığı maçta 5 oyuncusu oynamadı. Tabii ki avantajları vardı. Biz derbiyle aynı 11’le çıktık. İkinci yarı biz oyunun gerekenini yaptık. Topun arkasına geçip çok iyi defans yaptık. Tabii ki pozisyonlara girdiler. Ama takım olarak inanılmaz oynadık.

Şampiyonlar Ligi çok farklı bir platform, çok akıllı oynaman gerekiyor. 2-0 öndesin ve skoru tutman gerekiyor. Biz de bunu çok iyi yaptık.

"Geçen sene tur atlayabilirdik"

Geçen sene de bunu yaşadık. Şampiyonlar Ligi’nde son maça kadar her şey bizim elimizdeydi, tur atlayabilirdik. Son maçta talihsizlik yaşadık. Avrupa’da çeyrek finale gitmemiz bize başarılı olabileceğimizi gösterdi.

Bu sene hedeflerimizden biri de Şampiyonlar Ligi’nde grup atlamak. Grup çok zor ama biz takım olarak inandığımız sürece karşısında galip gelemeyeceğimiz takım yok."