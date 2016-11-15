Oğuzhan Özyakup Süper Lig'in en değerli oyuncusu seçildi; işte değeri

Uluslararası bir denetim firması, Beşiktaşlı Oğuzhan'a 19 milyon TL değer biçerken, genç yıldız Süper Lig'in en değerli oyuncusu seçildi.

Avrupa ve ligde yoluna dolu dizgin giden Beşiktaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolcu lisans hakları ve marka değerleme raporu aldı. Uluslararası bir bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan raporda; futbolcu lisans haklarının değeri hesaplandı. İki sezon önce oyuncuların değerinin 100 milyon TL barajını aşarken, rakam bu sezon ise 150 milyon euro'nun üzerine çıktı.

Süper Ligin en değerli oyuncusu olarak dikkat çeken Oğuzhan'a en düşük 13 milyon TL, en yüksek ise 19 milyon TL değer biçildi.

Aboubakar'a en düşük 10 milyon TL, en yüksek ise 20 milyon TL değer tespit edildi. Caner için en düşük 4.5 milyon TL, en yüksek 10.5 milyon TL. Cenk Tosun en düşük 7 milyon TL, en yüksek 9 milyon TL değer biçildi.

Beşiktaş'ın en düşük değerli oyuncusu Atiba için en düşük 2 milyon TL, en yüksek 4.5 milyon TL değer biçilmesi ise dikkat çekti.