T24 LogoT24 Logo
Spor

Oğuzhan Özyakup Süper Lig'in en değerli oyuncusu seçildi; işte değeri

İki sezon önce 100 milyon lira olan Beşiktaş'ın oyuncularının değeri bu sezon 150 milyon euro'nun üzerine çıktı

15 Kasım 2016 21:22

Uluslararası bir denetim firması, Beşiktaşlı Oğuzhan'a 19 milyon TL değer biçerken, genç yıldız Süper Lig'in en değerli oyuncusu seçildi.

Avrupa ve ligde yoluna dolu dizgin giden Beşiktaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolcu lisans hakları ve marka değerleme raporu aldı. Uluslararası bir bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan raporda; futbolcu lisans haklarının değeri hesaplandı. İki sezon önce oyuncuların değerinin 100 milyon TL barajını aşarken, rakam bu sezon ise 150 milyon euro'nun üzerine çıktı.

Süper Ligin en değerli oyuncusu olarak dikkat çeken Oğuzhan'a en düşük 13 milyon TL, en yüksek ise 19 milyon TL değer biçildi.

Aboubakar'a en düşük 10 milyon TL, en yüksek ise 20 milyon TL değer tespit edildi. Caner için en düşük 4.5 milyon TL, en yüksek 10.5 milyon TL. Cenk Tosun en düşük 7 milyon TL, en yüksek 9 milyon TL değer biçildi.

Beşiktaş'ın en düşük değerli oyuncusu Atiba için en düşük 2 milyon TL, en yüksek 4.5 milyon TL değer biçilmesi ise dikkat çekti.

ETİKETLER

oğuzhan özyakupbeşiktaşfifamenajeroyuncuların değeriatibaCenk Tosun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24