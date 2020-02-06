Oğuzhan Özyakup: Nihayet yeniden futbolla ilgiliyim

Beşiktaş'tan altı aylığına Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Voetbal International'a yaptığı açıklamada yeni kulübündeki günlerini değerlendirdi.

Feyenoord'da yeniden mutlu olduğunun altını çizen Oğuzhan, önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağı hakkındaki soruya, "Şu an bunu düşünmüyorum; çünkü bir yararı yok. Burada ilk önce tekrar mutlu olmalı, eğlenmeli, huzurlu olmalı ve oynadığım futboldan zevk almalıyım. Para benim için önemli değil. Her zaman iyi kontratlarım oldu. Önemli olan ne hissettiğim" cevabını verdi.

"Yalnızca önümüzdeki maçı düşünüyoruz; antrenörün kovulması, başkanın istifa etmesi gibi sıkıntılar yok"

Beşiktaş'ta yaşadığı sıkıntıların Feyenoord'da olmadığını belirten Oğuzhan, "Burada antrenmanlar güzel geçiyor, yalnızca önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Antrenörün kovulması, başkanın istifa etmesi gibi sıkıntılar yok. Son yıllarda bunları çok fazla deneyimledim ve yoruldum. Nihayet yeniden futbolla ilgiliyim" ifadelerini kullandı.