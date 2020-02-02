Oğuzhan Özyakup: Hollanda'ya geldiğimden beri kendimi rahatlamış hissediyorum

Beşiktaş'tan kiralık olarak Feyenoord'a transfer olan ve ilk maçının henüz 3. dakikasında gol atan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geldiği için kendini rahatlamış hissettiğini söyledi.

Feyenoord'un Emmen'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan ve 3. dakikada takımını öne geçiren golü atan Özyakup, karşılaşmanın ardından Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. "Buradaki hayatım çok güzel başladı" Oğuzhan, Beşiktaş'tan Feyenoord'a transfer olduğu için kendini rahatlamış hissettiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Annemin doğum günüydü. Yıllar sonra doğum gününde ilk kez onunla birlikte oldum. Bunu söylemeliyim ki sabah anneme kahvaltı hazırladım. Yani buradaki hayatım çok güzel başladı. Hollanda'ya geldiğimden beri kendimi rahatlamış hissediyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı çok özlemişim."