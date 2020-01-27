Oğuzhan Özyakup gönderiliyor

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord takımına kiraladı.

8 yıldır Beşiktaş forması giyen Milli futbolcu doğduğu ülkeye dönüyor. Beşiktaş’ta uzun süredir eski günlerini arayan ve forma şansı bulamayan Özyakup EURO 2020 öncesi Feyenoord’a kiralanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

NTV'nin haberine göre; deneyimli futbolcunun Eredivisie’de mücadele eden Feyenoord’a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi.



İki kulüp arasında sözleşme konusunda anlaşmanın sağlandığı ve Oğuzhan’ın da kabul etmesi durumunda transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.