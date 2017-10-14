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Spor

Oğuzhan Özyakup: Galibiyeti hiç hak etmedik

"Çok pas hatası yaptık, yaptım"

14 Ekim 2017 01:17

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada etkisiz bir oyun sergileyen Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, galibiyeti hak etmediklerini söyledi.

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan milli futbolcu, kendisinin ve takım arkadaşlarının pas hatalarına dikkati çekerek Gençlerbirliği'nin oyununu övdü.

Oğuzhan Özyakup'un maç sonu açıklamaları şöyle:

"Gençlerbirliği çok iyi kapandı. Biz ise boşluk aramak için çok ağır davrandık. Çok pas hatası yaptık, yaptım. Ortayı kapattılar, kanattan gitsek belki daha rahat olacaktı ama ortayı zorladık.

Çok pas hatası yaptık ve kontraya yakalandık. Kötü oynadık, galibiyeti hak etmedik bugün. Çok çalışmamız gerekiyor. Hiç hak etmediğimiz bir maç. Gençlerbirliği'ni kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi kapattılar bizi.

Belki 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha iyiydik. Ama bu seviyede bir oyuncu eksikken oynamak zor. Bu maçı unutup, salı günü oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçına odaklanmalıyız."

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