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Spor

Oğuzhan Özyakup formasına kavuşuyor

Sakatlığı nedeniyle takımdan 1 aydır ayrı kalan Oğuzhan Özyakup, sakatlığını atlattı

27 Ekim 2016 12:44

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup formasına yeniden kavuşuyor.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan Oğuzhan ise Ankara kafilesine dahil edilecek. Son olarak 24 Eylül'de oynanan Galatasaray derbisinde forma giyen Oğuzhan'ın, mücadeleye yedek kulübesinde başlaması ve maçın gidişatına göre ikinci yarı oyuna girmesi bekleniyor.

İlk 11'ni oluşturmaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş, salı günü oynanacak Napoli maçını da aklından çıkarmıyor.

Zorlu geçmesi beklenen iki 90 dakika öncesi oyuncularını yaşanacak olası sakatlıklar konusunda uyaran Güneş, futbolcularının sağlık durumlarına daha dikkat etmelerini istedi.

Başkent deplasmanında kaleyi Fabri'ye emanet edecek olan tecrübeli teknik adam defans hattını Gökhan, Marcelo, Tosic ve Adriano'dan oluşturmayı planlıyor. Orta sahada Necip, Atiba ve Tolgay, hücumun kanatlarında ise Quaresma ve Ömer'in maça başlaması tahmin ediliyor.

Güneş, forvet hattında ise son 2 maçta attığı 3 golle moral bulan Aboubakar'dan vazgeçmeyecek. Deneyimli çalıştırıcı mücadeleye Kamerunlu golcü ile başlamayı planlıyor.

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