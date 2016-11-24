T24 LogoT24 Logo
Spor

Oğuzhan Özyakup: Devre arasında arkadaşlarımın gözünde o inancı görüyordum

Beşiktaş, Benfica karşısında devre arasına 0-3 geride girdiği maçı 3-3'e getirdi

24 Kasım 2016 02:06

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında bugün Portekiz temsilcisi Benfica’yı konuk etti. İlk yarıyı 3-0 mağlup kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda bulduğu 3 golle tarihi bir geri dönüş yaptı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadele sonu yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup, takım arkadaşlarının inancını gözlerinde gördüğünü söyledi.

İşte Oğuzhan Özyakup'un maç sonu açıklamaları;

"Benfica'nın gücünü biliyorduk. Aslında maça kötü de başlamadık ama kendi hatalarımızdan rakip golleri buldu."

"Devre arasında arkadaşlarımın gözünde o inancı görüyordum. İkinci yarıda kendi oyunumuzu oynadık ve inanılmaz bir geri dönüş oldu."

"Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız. Soyunma odasında biraz daha süre olsa öne geçebileceğimizi konuştuk."

ETİKETLER

oğuzhan özyakupbeşiktaşbenficadevre arası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24