Oğuzhan Özyakup: Devre arasında arkadaşlarımın gözünde o inancı görüyordum

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında bugün Portekiz temsilcisi Benfica’yı konuk etti. İlk yarıyı 3-0 mağlup kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda bulduğu 3 golle tarihi bir geri dönüş yaptı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.



Mücadele sonu yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Oğuzhan Özyakup, takım arkadaşlarının inancını gözlerinde gördüğünü söyledi.



İşte Oğuzhan Özyakup'un maç sonu açıklamaları;



"Benfica'nın gücünü biliyorduk. Aslında maça kötü de başlamadık ama kendi hatalarımızdan rakip golleri buldu."



"Devre arasında arkadaşlarımın gözünde o inancı görüyordum. İkinci yarıda kendi oyunumuzu oynadık ve inanılmaz bir geri dönüş oldu."



"Biz taraftarımızın önünde inanılmaz güçlü bir takımız. Soyunma odasında biraz daha süre olsa öne geçebileceğimizi konuştuk."