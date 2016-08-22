Oğuzhan Özyakup değerini kaça katladı?

Beşiktaş’ın 2012-13 sezonunda transfer ettiği Oğuzhan Özyakup, Transfermarkt’ın verilerine göre 3 yıllık süreçte 400 bin euro’luk fiyatını 14 milyon euro’ya çıkarıp değerini 35’e katladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Alanyaspor maçının en akılda kalan hareketi Oğuzhan Özyakup'un attığı nefis gol oldu. Siyah-beyazlıların 2012- 13 sezonunda Arsenal'den transfer ettiği gurbetçi futbolcu, geçtiğimiz sezon 10 gol ve 8 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynarken değerine de değer kattı. 3 yıl önce Beşiktaş'a maliyeti 400 bin euro olan Ozi, bu süreçte değerini 35 kat attırarak 14 milyon euro'ya çıkarırken, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

Şenol Güneş'in etkisi büyük

Oğuzhan'ın çıkışında Şenol Güneş'in payı da gözardı edilemez. Bilic döneminde değeri en fazla 6 milyon euro'ya ulaşan gurbetçi, Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte daha fazla oynama imkanı bulup takımın değişmezleri arasına girmeyi başardı.

İyi başladık ama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü antrenmanda oyuncularını uyardı. Daha az top kaybedip daha çok pozisyona girmeleri gerektiğinin altını çizen usta hoca, "İyi bir moral oldu. Ritmimizi bozmayalım" diye konuştu.

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