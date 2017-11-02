Oğuzhan Özyakup: Çok pozisyon yakaladık ama her zaman olacak diye bir şey yok

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4. hafta karşılaşmasında konuğu Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, maçın son anlarında yakaladıkları pozisyonları değerlendirememelerine vurgu yaptı.

Maç sonu açıklamasında beraberliğin kötü sonuç olmadığını ancak yine de üzüldüklerini söyleyen Oğuzhan, takım geneli olarak iyi oynadıklarını kaydetti.

Oğuzhan Özyakup, Monaco maçının ardından şunları kaydetti:

"Maçın geneline baktığımızda galip de gelebilirdik. Çok pozisyona girdik. Yüzde 100 pozisyonlara girdik ama golle buluşamadık. İlk 3 maçı galibiyetle bitirdik, 4. maçın berabere bitmesi de iyi bir sonuç ama kazansak garantileyecektik...

Monaco çok iyi bir takım. Onlar da pozisyona girdi. Maça çok iyi başladık. Çok iyi baskı yaptık. İlk yarı olsun, ikinci yarı olsun... Yediğimiz gol tamamen bizim hatamız."

"Hoca nerede görev verirse orada oynuyoruz"

"Son 15 dakikada inanılmaz çok pozisyona girdik. Son pasları iyi kullansak galip gelebilirdik. Maç çok git-gelliydi. Uzun mesafeler kat ettik. Gökhan ve Adriano çok koştular.

Quaresma, Babel ve Cenk'le çok net pozisyonlar yakaladık ama her zaman olacak diye bir şey yok. Galibiyetle ayrılsaydık tabii ki daha iyi olurdu.

Hocamız 10 numara pozisyonunda, daha geride... Nerede pozisyon verirse orada oynuyoruz. Orta sahadaki üçlü olarak pasa çok yatkın olduğumuz için iyiydik ama takım geneli olarak çok iyiydik."