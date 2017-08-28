Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna davet edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Oğuzhan Özyakup'un A Milli Takım'a davet edildiğini açıkladı.

24 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Ukrayna ve Hırvatistan maç kadrosunda yer almamıştı. Mircea Lucescu'nun bu kararı spor basınında tepkilere sahne olurken, konu ile ilgili konuşan Oğuzhan üzgün olduğunu dile getirmişti.



Milliler, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, ilk antrenmanını gerçekleştirecek.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 29 Ağustos Salı günü saat 18.15'te tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).