T24 LogoT24 Logo
Spor

Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna davet edildi

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacak

28 Ağustos 2017 16:46

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Oğuzhan Özyakup'un A Milli Takım'a davet edildiğini açıkladı.

24 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Ukrayna ve Hırvatistan maç kadrosunda yer almamıştı. Mircea Lucescu'nun bu kararı spor basınında tepkilere sahne olurken, konu ile ilgili konuşan Oğuzhan üzgün olduğunu dile getirmişti.

Milliler, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 29 Ağustos Salı günü saat 18.15'te tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: 

Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

ETİKETLER

OğuzhanMilli takımAday kadrosuDünya kupasıdavet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24