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Spor

Oğuzhan Özyakup A Milli Takım antrenmanına çıkmadı

Bayer Leverkusen'li Ömer Toprak da sakatlığı nedeniyle dün milli takım kadrosundan çıkartılmıştı

10 Kasım 2016 02:03

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup, Ay-Yıldızlılar'ın bu akşamki çalışmasında yer almadı. Sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan yıldız oyuncu hem milli takım yetkililerini hem de Beşiktaş cephesini tedirgin etti.

Yıldız futbolcunun uzunca bir süre takımdan ayrı kalmasına neden olan sakatlığın tekrarı nedeniyle takım arkadaşlarından ayrı kaldığı ifade ediliyor.

Beşiktaş'lı futbolcunun çalışmalara milli takım kampında devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Orta saha oyuncusunun yarın daha detaylı kontrollerden geçeceği ifade ediliyor.

Bayer Leverkusen'li Ömer Toprak da sakatlığı nedeniyle dün milli takım kadrosundan çıkartılmıştı.

 

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