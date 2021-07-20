Oğuzhan Asiltürk: Siyasi görüşünüz farklı olabilir, birbirinize düşman olmayın diyorum; bu mesajlarımın geniş kitlelere ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar

Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı ‘kongre’ harekâtı başlatan SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, "Bizde siyaset çok kırıcı oluyor. O nedenle ben siyasi görüşünüz farklı olabilir ama birbirinize düşman olmayın, diyorum. Ama benim bu mesajlarımın geniş kitlelere ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar" dedi.

Erdoğan'la KKTC ziyaretine katılan ve Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Asiltürk, "Ben o kabinede içişleri bakanıydım. Çok kahraman bir Genelkurmay Başkanımız vardı. Semih Sancar’dan söz ediyorum. Barış Harekâtı boyunca Genelkurmay Başkanı da ben de geceleri evlerimize gitmedik. O Genelkurmay’da, ben İçişleri’nde çalışıyorduk. Harekât süresince geceleri o Genelkurmay’da, ben İçişleri Bakanlığı’nda uyuyorduk. Gece yarısı haberleşir, zaman zaman bir araya gelir konuşurduk” ifadesini kullandı.

Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini ve siyasetteki kutuplaşma uyarısını hatırlattım. Erdoğan’la görüşmesinden çok memnun kalmış." yorumuna yer verdi.

Asiltürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkesin siyasi görüşünün farklı olması normal. Ama Kuran-ı Kerim’de “İnananlar kardeştir” deniliyor. Bizde siyaset çok kırıcı oluyor. O nedenle ben siyasi görüşünüz farklı olabilir ama birbirinize düşman olmayın, diyorum. Ama benim bu mesajlarımın geniş kitlelere ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Erbakan Hoca kırıcı değildi, kalpleri kazanmayı esas alırdı”