Oğuz Kaan Salıcı: Senden gelecek istifa haberini bekliyoruz Sayın Erdoğan

Yargıtayın Man Adası kararını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcı Oğuz Kaan Salıcı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı istifaya davet ederek, "Genel Başkanımızın açıklamalarında ‘kamu yararı bulunduğuna’ hükmetti. Şimdi bizim dönüp Erdoğan’a, onun söylemiş olduğu sözlerle tekrardan sorma imkanımız ortaya çıktı. ‘İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakacağım’ demiştin, senden gelecek istifa haberini bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı.

CHP'li Salıcı, Man Adası belgelerine ilişkin Yargıtay kararı ile ilgili olarak; “Yargıtay, Genel Başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de MASAK’ın yazılarına dikkat çekti. Genel Başkanımızın açıklamalarının ‘olgusal temele dayandığını’ tescil etti. Genel Başkanımızın açıklamalarında ‘kamu yararı bulunduğuna’ hükmetti. Şimdi bizim dönüp Erdoğan’a, onun söylemiş olduğu sözlerle tekrardan sorma imkânımız ortaya çıktı. ‘İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakacağım’ demiştin, senden gelecek istifa haberini bekliyoruz, Sayın Erdoğan” açıklamasını yaptı.

İktidarın itibar sahibi olması için gençlerin işsiz kalması mı lazım?"

"Ülkede artık bir açlık gerçeği var. Onlar ne yaptı? ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek, saraylarında lale devrini yaşamaya devam ettiler. Sizin için itibar, vatandaşın çocuğu işsizlikten bunalım girip intihara sürükleniyorken, partililerinize atama kıyakları yapmak mıdır?

İtibar bir tek saray ve çevresinin bolluk içinde yaşaması ile mi sağlanacaktır? Siz itibarlı olacaksınız diye vatandaş yoklukla, yoksullukla, açlıkla, işsizlikle mücadele ediyor. Bu ülkeyi yönetenlerin itibar sahibi olması için o ülkenin gençlerinin işsiz kalması mı lazım?

Vatandaşın soğukta, yağmurda yaşta, kuyruklarda eziyet mi çekmesi lazım? Tam tersine bir iktidarın itibarlı olması için halkın, yoksulluğun pençesinde kıvranmak yerine ülkesinde huzur ve refah içinde yaşaması doğru olan."

"Bayram ikramiyesi hesaplanırken dileriz enflasyon ayarlanması yapılır"

"Şu an ülkede üç ayrı enflasyon var. Bir, TÜİK’in açıkladığı enflasyon var. Bir, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı enflasyon var. Bir de saraya yakın isimlerin kendi ücretlerini artırırken esas aldıkları enflasyon var. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması tartışılıyor. Dileriz, emeklilerin bayram ikramiyesi hesaplanırken, çalışanlara enflasyon farkı ödemesi yapılırken; yandaşlara verilen farklar oranında enflasyon ayarlaması yapılır."

"Milyonlarca genç gelecek kaygısıyla yaşıyor"

"Ülkede işsizlik her geçen gün artıyor ama deve kuşu gibi kafasını kuma gömünce tehlikenin geçtiğini düşünen iktidar bunu inkar ediyor ve iktidara göre Türkiye’de bu koşullar yaşanmıyor, işsizlik yaşanmıyor, işini beğenmeyenlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Erdoğan diyor ki ‘ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir, isteyen herkesin çalışacağı işi var’ diyor. TÜİK ‘işsizlik azalıyor’ diye açıklama yapıyor. Oysa gerçekler öyle değil. Milyonlarca genç gelecek kaygısıyla yaşıyor. Bu ülkede herkesin işi varsa mart ayında İŞKUR’da kayıtlı işsiz sayısı sadece tek bir ayda 500 bin kişi artarak 3 milyon 635 bin kişiye nasıl ulaşıyor?"

"Vatandaşın borcu ise 1 trilyon lirayı aştı"

"Bu ülkede işsizlik kol geziyor. Gençler umutsuz, mutsuz, gelecek kaygısı taşıyor. İş bulamayan gençler, Erdoğan’ın ‘isteyen herkese iş var’ sözlerini kendilerine hakaret olarak görüyor. İşsizlik vatandaşı canından bezdirmiş durumda. Van’da bir genç öğretmen atanamayınca intihar etti. Erdoğan’ın bu sözleri bu gencecik yavrumuzun ailesini ikna edebilecek mi?

İşsizliği ortadan kaldırmanın, yolsuzluğu toparlamanın tek yolu üretimden geçiyor. Hükümet ekonomide daha çok üretim daha çok istihdam hedefini açıklıyor fakat işletmeler tek tek kapanıyor. 2018’den bu yana sancısı artarak hissedilen ekonomik sıkıntıların en dikkat çekeni işletmelerde görülüyor. Bu yılın ilk üç ayında 29 bin 360 esnafımız artan maliyetler nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Mart ayında toplam iflas sayısı son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Esnaf iflas bayrağını çekmekte. Vatandaşın borcu ise 1 trilyon lirayı aşmış durumda."

"Senden gelecek istifa haberini bekliyoruz, Sayın Erdoğan"

"Sayın Genel Başkanımız; Erdoğan’ın bazı yakınlarına Man Adası’ndan toplam 15 milyon dolar transfer yapıldığını, belgeleriyle açıklamıştı. Vergiden kaçınmak için böyle bir yol izlediklerini, yani kendisini yönetmiş olduğu ülkede yakınlarının vergi vermemesi için böyle bir yola başvurmalarını belgeleriyle ortaya koymuştu.

Ancak Erdoğan, her zaman olduğu gibi, bunu inkar etti. İddiaları yargıya taşıdı. Daha da ileri gitti. ‘İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakacağım’ dedi. Yargıtay, Genel Başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de MASAK’ın yazılarına dikkat çekti. Genel Başkanımızın açıklamalarının ‘olgusal temele dayandığını’ tescil etti. Genel Başkanımızın açıklamalarında ‘kamu yararı bulunduğuna’ hükmetti.

Şimdi bizim dönüp Erdoğan’a onun söylemiş olduğu sözlerle tekrardan sorma imkânımız ortaya çıktı. ‘İspat ettiğin anda cumhurbaşkanlığını bırakacağım’ demiştin, senden gelecek istifa haberini bekliyoruz, Sayın Erdoğan."