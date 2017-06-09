Oğuz Güven'den mesaj: Demokrasi için seve seve bedel öderiz

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş dün Cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Güven, Yarkadaş’a “Bu ülkeye demokrasi ve adalet gelecekse; biz bunun bedelini göğsümüzü gere gere ve seve seve ödemeye hazırız” dedi.

Yarkadaş, “Eski müdürüm, ağabeyim Oğuz Güven’in doğum gününü cezaevinde kutlamak zorunda kaldık. Kutlama dediysek, aklınıza pastalı börekli bir kutlama gelmesin. Her şey yasak olduğu için, kendisine sadece kitap götürebildim” dedi.

Yarkadaş, Oğuz Güven’in ziyaret ettikten hemen sonra Sabah gazetesinde Oğuz Güven hakkında iddianamenin hazırlandığı haberini gördüğünü söyleyerek, “Oğuz Güven’in tam da doğum gününde iddianame hazırlanmış. Eskiden gazetecilere doğum günlerdinde kalem hediye edilirdi. Şimdi ise iddianame hediye ediliyor” diye konuştu. Yarkadaş, cezaevi izlenimlerini şu sözlerle anlattı: “Oğuz Güven’in doğum gününü hücre arkadaşı Habertürk çalışanı Oğuz Usluer ve Sözcü gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile kantinden aldıkları pastanın üstüne mum şekline soktukları peçeteyi koyarak kutlamışlar. Morali ve sağlığı yerindeydi. Doğum gününü kutlamak için bir araya gelen dostlarına ve kendisini soranlara da teşekkür etti. Ancak özgürlüğü gasp edildiği için öfkeli.”

Oğuz Güven’e, “Doğum günü dileğiniz ne oldu?” diye sorduğunu aktaran CHP’li Yarkadaş, şöyle devam etti: “Oğuz Güven, ‘Ülkemiz için demokrasi umutlarımızı koruyoruz. Ülkemizin tek kurtuluşu, adaletin doğru dağıtılmasıyla olur. Bu ülkeye demokrasi, adalet ve hakça bir düzen gelecekse; biz bunun bedelini göğsümüzü gere gere ve seve seve ödemeye hazırız’ dedi.” Oğuz Güven’in “Ortada suç olmamasına rağmen tutukluyuz’’ ifadesini kullandığını da belirten Yarkadaş, “Biraz da bunun rahatlığıyla yatıyor cezaevinde. Çünkü suç işlemedi ve adaletin mutlaka tesis edileceğine inanmak istiyor” diye konuştu.