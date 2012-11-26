Oğuz Çetin Boluspor ile anlaştı

PTT 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Oğuz Çetin'le anlaştı. Kulüp Başkanı Abdullah Abat, yaptığı açıklamada, Serhat Güller'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine, Oğuz Çetin'in getirildiğini söyledi.

Teknik Direktör Çetin'le bugün bir araya gelerek anlaşmaya vardıklarını anlatan Abat, “Oğuz hocayla her konuda anlaştık. Sezon sonuna kadar Oğuz hocayla devam edeceğiz. Sezon sonunda da devam edip etmeme konusunda tekrar görüşmemiz olacak” dedi.

Abat, Çetin'in başarılı bir teknik direktör olduğuna işaret ederek, “Başarısını takımımızda göstereceğine inanıyoruz. Sonuna kadar hocamıza güveniyoruz. Umarım hedeflediğimiz başarıya birlikte ulaşacağız” şeklinde konuştu.