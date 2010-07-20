-OĞUZ ÇETİN ALMANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin, Nürnberg-PAOK ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarını izlemek üzere Almanya'ya gitti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Çetin'in bugün Nürnberg ile PAOK'un Schweinfurt'taki Willy-Sachs-Stadion'da yapacağı özel maçta Türk oyuncular Mehmet Ekici ve İlkay Gündoğan'ı izleyeceği, yarın ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Spor Toto Dostluk Kupası maçı için Mönchengladbach kentine geçeceği bildirildi.