T24 LogoT24 Logo
Spor

OĞUZ ÇETİN ALMANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2010 20:30

-OĞUZ ÇETİN ALMANYA'YA GİTTİ   İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin, Nürnberg-PAOK ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarını izlemek üzere Almanya'ya gitti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Çetin'in bugün Nürnberg ile PAOK'un Schweinfurt'taki Willy-Sachs-Stadion'da yapacağı özel maçta Türk oyuncular Mehmet Ekici ve İlkay Gündoğan'ı izleyeceği, yarın ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Spor Toto Dostluk Kupası maçı için Mönchengladbach kentine geçeceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24