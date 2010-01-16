Oğuz Çelikkol,Ankara'ya geldi

T24 - İsrail ile yaşanan krizin ardından Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, İstanbul'a geldi. İstanbul'dan Ankara'ya geçen Çelikkol, CNN TÜRK'e konuştu ve "Barak'ın ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye'ye geldim. Diğer çok üzücü olay diplomatik açıdan kapanmış görünüyor. Beklediğimiz özür geldi" dedi. Çelikkol, olayın nasıl gerçekleştiğini de anlattı.





İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un yakışıksız davranışına muhatap olan Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 08.35'te Türkiye'ye geldi.



Ankara Esenboğa Havalimanı'nda CNN TÜRK'e İsrail'le yaşanan diplomatik krizin nasıl gerçekleştiğini anlattı:



"Bakanlığımızın talimatı üzerine İsrail Savunma Bakanı Barak'ın ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye'ye geldim. Gelişimin tek amacı bu. Diğer çok üzücü olay diplomatik açıdan kapanmış görünüyor. Beklediğimiz özür geldi.



Bazı hususları ben de basında okudum. Olayla ilgili birkaç husus söyleyeceğim:



- Bakan Yardımcısı Ayalaon tarafından davet edilmem, nezaket ziyareti çercevesindeydi. Bir tanışma ziyareti çercevesinde gittim meclise. Protesto ve Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili bir konu gündemde yoktu.



- Kapıda güzel karşılandım. Beni yukarıya çıkardılar. Ben de o odayı ilk defa gördüm. Yukarıda 1-1.5 dakika bekledik. Kapıda fotoğrafçılar ve kameramanlar vardı. Beni İsrail'de gezerken de hep fotoğraflıyorlardı. O nedenle onların orada olmasında çok büyük bir değişiklik olduğunu düşünmedim. Bunların sonradan mizansen olduğu anlaşıldı.



- Bakan Yardımcısı kapıda beklediğim için özür diledi, elimi sıktı. Sıcak bir ortamda odaya girdik. Çok küçük bir odaydı. Karşıda 4 sandalye, onlar 4 kişi; bir de kanepe var. Biz kanepeye yöneldik. Kanepe ve sandalye arasındaki farkı, ben ve yanımdaki büyükelçilik müsteşarım görmedik bile. Kanepenin yanında büyükelçilik müşteşarım var. O görülmüyor fotoğrafta. Normal şeylerden konuştuk. Sonra fotoğrafçılardan biri Bakan Yardımcısı'na birşey söyledi, o da ona İbranice birşey söyledi. Görüşme ingilizce yapılacaktı. Benim de İbranice bilmediğimi biliyorlar.



Bakan Yardımcısı konuyu açtı, Kurtlar Vadisi filminden bahsetti. Ben de görmediğimi söyledim. 'Eğer gelmeden önce söyleseydiniz, ben de izler gelirdim' şeklinde bir imada bulundum. Bunun bir özel televizyon olduğunu, ayrıca Türkiye hakkında da buna benzer Midnight Express gibi filmlerin yapıldığını söyledim.



Gayet samimi bir şekilde tekrar el sıkıştık ve sıcak bir şekilde görüşmeyi bitirdik. Ben normal bir görüşme yaptığımız zannediyorum.



Aradan 1-2 saat geçtikten sonra İsrailli gazetecilerden elçiliğe telefon geldi. O zaman anladıkki fotoğrafçı "El sıkılşırken fotoğrafınızı çekebilir miyim?" diye soruyor Bakan Yardımcısına. Bakan Yardımcısı da, ''Bakın benden aşağıda oturuyor, bunu çekin'' diyor.



Ben özür mektubundan sonra görüşmedim ama ortak bir tanıdığımız aracılığıyla haber yolladı Bakan Yardımcısı: Büyükelçiyi üzdüğüm için üzgünüm'' şeklinde. Bunu Ankara'ya bile rapor etmedim. Ciddiye bile almadım."





Masada bayrak olmaması



"Bir elçinin temas için gittiği sırada masada bayrak olması gibi bir durum sözkonusu değil. Ben bir milletvekili ve Bakan Yardımcısı'nın odasına gittim, orada İsrail bayrağının olması doğal. Ama büyükelçinin temasları sırasında bayrak olmaması da normal. Benim o nedenle uyanmamam da normal bir durum.



(Krizin ardından) Ne kadar doğru hareket edildiğini sonuçta görüyorsunuz. Bu mizansendeki durum İngilizce olarak söylenseydi tepki gösteriridim, görüşmeyi bitirirdim.



Ekranda fotoğrafları görünce çok üzüldüm tabii ki. Bütün senaryo içinde bana görüşmenin normal olduğu izlenimi verildi. Ama İsrail basınına söylenenler beni çok üzdü. 3 aydır orada görev yapıyorum. Böyle bir olay olmamalıydı. Ama mektupla diplomatik kriz kapanmıştır."





Basına teşekkür



"Biz orada zor günler geçirdik. Durum tamamen bu şekildeydi. Ama Türk basınının ve halkımızın verdiği destek bize çok moral verdi.



İsrail basının da bu konudaki tutumu çok etikti. Türk dostu İsraillilerden çok sayıda faks, telefon aldık. Bütün bunlar bizi çok memnun etti. Biz bu krizin diplomatik olarak bittiğini farzediyoruz. Bu tip şeylerin olmaması gerektiğini diliyoruz."





Türk elçinin zor anları



İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kurtlar Vadisi dizisinden duyduğu rahatsızlığı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a iletmiş, görüşmeye, İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon'un diplomatik nezaketsizliği damgasını vurmuştu. Ayalon, oturduğu koltuğu Türk elçinin koltuğundan yüksekte tutmuş, bunu İbranice olarak basın mensuplarına söylemişti.