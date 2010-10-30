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Oğuz Çelikkol Tayland'a atandı

"Alçak koltuk" kriziyle gündeme gelen Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, Tayland'a atandı.

30 Ekim 2010 03:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı’nda 8 elçi ve büyükelçinin görev yeri değiştirildi. "Alçak koltuk" kriziyle gündeme gelen Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, Tayland'a atandı.


 
Dışişleri Bakanlığında yapılan bazı büyükelçi atamaları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bakanlık mensubu elçi ve büyükelçilerden 8'inin görev yeri değiştirildi.

Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçisi Mehmet Taşer, Arjantin Büyükelçisi Hayri Hayret Yalav ve Türkmenistan Büyükelçisi Hüseyin Avni Bıçaklı merkeze atandı.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Ahmet Oğuz Çelikkol Tayland Büyükelçisi, İtalya Büyükelçisi Ali Yakıtal Yeni Zelanda Büyükelçisi, Kosova Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler ise Arjantin Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Genel Müdür Yardımcı ve Elçi Songül Ozan Kosova Büyükelçisi, Genel Müdür Yardımcı ve Elçi Şevki Mütevellioğlu Türkmenistan Büyükelçisi oldu.


Koltuk krizi

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon ile Büyükelçi Oğuz Çelikkol arasında yapılan görüşme, iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Ayalon, Büyükelçi Çelikkol’u kendisinden daha alçak bir koltuğa oturtmuştu.

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