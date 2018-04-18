Oğuz Akbulut, Internasyonal Paralimpik Komitesi'nin dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti

Bursa,(DHA) -

Türkiye Görme Engelli Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Atletizm Türkiye Şampiyonası Bursa\'da başladı. Şampiyonada mücadele eden Oğuz Akbulut, T12 kategorisi 400 metre yarışında 49.94 koşarak Türkiye rekoru kırmasının yanı sıra Internasyonal Paralimpik Komitesi\'nin 2018 dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

2 gün sürecek şampiyonaya 86 kulüpten yaklaşık 300 sporcu katılım gösterirken çeşitli yaş gruplarındaki sporcular 100 metre, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 400 metre ve 1500 metre gibi kulvarlarda mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden Oğuz Akbulut, T12 kategorisi 400 metre yarışında 49.94 koşarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Akbulut bu derecesi ile 400 metrede Türkiye\'de 50 saniyenin altına inen ilk görme engelli sporcu olarak tarihe geçmesinin yanı sıra Internasyonal Paralimpik Komitesi\'nin 2018 dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

(FOTOĞRAFLI)