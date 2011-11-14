-Öğütme makinesinin içine düştü İZMİR (A.A) - 13.11.2011 - İzmir'in Konak ilçesinde, yağ fabrikasında çalışan bir işçi, pamuk çekirdeklerinin öğütüldüğü makinenin içine düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Alsancak 1520 Sokak'ta bulunan fabrikada çalışan Nihat Çakar (39) dengesini kaybederek, pamuk çekirdeklerinin öğütüldüğü ''helezon'' adlı 10 metre derinliğindeki içi çarklı makineye düştü. Arkadaşlarının durumu fark ederek, makineyi durdurmalarına rağmen, Çakar kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.